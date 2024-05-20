نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو بعد التتويج بالكونفدرالية: جمهور الزمالك هو بنزين النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بجماهير الأبيض، وذلك بعد ظهورها الرائع في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

ماذا قال ميدو بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية؟

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جمهور الزمالك هو البنزين اللي بيدور النادي، الجماهير وصلت إلى الاستاد كي تعطي درس".

وأضاف: "جمهور الزمالك يشعر بقيمة المكسب، ولاعبو الزمالك يدركون أن الجماهير تستحق ذلك.. لماذا تستكرون على هذه الجماهير الفرحة؟".

وتابع: "الزمالك نادي عظيم مهما حاول البعض التقليل منه، هناك من يريد أن تكون الكرة المصرية في مكان واحد".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب أن يحصل جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق على التحية، الزمالك عندما يلعب لاعبيه في مراكزهم الصحيحة يكون فريق آخر".