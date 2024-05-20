نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "جراحة فورية" طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة علي معلول بوتر أكيلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها علي معلول مساء اليوم أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي في وتر أكيلس، وإن معلول سوف يخضع لجراحة غدًا بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

جراحة علي معلول بسبب وتر أكيلس

وكان معلول قد غادر مباراة الأهلي أمس أمام مضيفه الترجي التونسي بعد ٧ دقائق متأثرًا بالإصابة وحل زميله كريم فؤاد بديلًا له.

وتعادل الأهلي سلبيًا أمس السبت أمام مضيفه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.