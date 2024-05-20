شبانة: الزمالك استحق الكونفدرالية بجدارة.. ولاعبيه يستحقون التحية والإشادة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي محمد شبانة، التهئنة لجمهور وإدارة نادي الزمالك بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، مؤكدًا أن الفريق الأبيض واجه منافس قوي.

شبانة: الزمالك استحق الكونفدرالية بجدارة

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي لديه 25 بطولة إفريقية ويليه نادي الزمالك، والذي يستحق أن نحتفل به، بعدما تخطى أصعب المواقف التي مر بها النادي في تاريخه، وهذه البطولة كانت واجب على اللاعبين لانتشال ناديهم من الأزمة ووضعه في الطريق الصحيح".

وأضاف: "كان يجب علينا جميعا مساندة الزمالك في المرحلة الماضية من أجل العودة للمنافسة بقوة، وجميع اللاعبين قدموا مستوى طيب خلال الفترة الماضية بدءا من عواد حتى سيف الجزيري وزيزو ونداي وكل النجوم هم رجال الكونفدرالية".

وواصل: "لاعبو الزمالك يستحقوا التحية بعد المجهود الكبير أمام نهضة بركان، ليحقق الانتصار في لقاء تاريخي".

وأكمل: "جوميز قدم بطولة في حدود الامكانيات المتاحة، فقد فرض الالتزام التكتيكي والفني على الزمالك، ويستحق الاشادة أيضا مع اللاعبين".

وأشاد محمد شبانة بجمهور نادي الزمالك العظيم الذي كان يهتف في الاوقات الصعبة، كما أنه كان يدعم النادي ولاعبيه رغم سلسلة الاخفاقات في الفترة الماضية.

وأوضح أن نادي نهضة بركان خاض مباراة كبيرة لكن لاعبو الزمالك نجحوا في تحقيق المطلوب، وبذلوا أقصى طاقة لهم، ويستحقوا التحية على ما قدموه خلال الـ180 دقيقة في الذهاب والاياب.

ووجه شبانة التحية لمجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب على التتويج باللقب.