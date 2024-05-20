نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: حمزة المثلوثي كان يشبه مدحت عبد الهادي.. وزيزو كأنه مولود في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن حمزة المثلوثي، لاعب الأبيض كان يشبه مدحت عبد الهادي، نجم الفريق السابق، خلال مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ميدو يشيد بأداء حمزة المثلوثي

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ايه حمزة المثلوثي ده، شعرت بأنه مدحت عبد الهادي في مباراة نهضة بركان".

وأضاف: "كنا نقول إن المثلوثي يجب أن يستمر، واليوم يثبت أنه من أفضل المحترفين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأبيض".

وتابع: "حمزة المثلوثي شايل الزمالك على كتافه، هو لاعب عظيم، هو من أفضل المدافعين في تاريخ الزمالك، وهو لا يلعب في مركزه".

وأكمل: "زيزو يلعب وكأنه مولود داخل نادي الزمالك، ومحمد شحاتة هو مستقبل خط وسط الكرة المصرية، هو يستطيع أن يتطور للأفضل.

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هدف أحمد حمدي أمام نهضة بركان رائع، هذا الهدف سيظل في ذاكرة التاريخ لسنوات وسنوات، ليس لأنه هدف الفوز بالبطولة، ولكنه بسبب توقيته".