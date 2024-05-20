برشلونة يحسم وصافة الدوري الإسباني
حسم برشلونة وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه رايو فايكانو 3-0، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من "الليغا".
سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف بيدري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 72 و75.
ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، خلف ريال مدريد البطل، بفارق أربع نقاط عن جيرونا الذي حل ثالثاً برصيد 78 نقطة، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 38 نقطة في المركز السادس عشر.
وسيواجه برشلونة، أتلتيك بلباو في الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني؛ حيث ستقام البطولة خلال يناير/كانون ثان المقبل.
وفي باقي مباريات الجولة، حسم ريال سوسيداد بطاقته إلى "يوروبا ليغ" بفوزه على ريال بيتيس 2-0، وأكتسح أوساسونا مضيفه أتلتيكو مدريد 4-1، وفاز أتلتيك بلباو على إشبيلية 2-صفر، وسيلتا فيغو على غرناطة 2-1، وتغلب جيرونا على بلنسية 3-1، وتعادل ريال مدريد وفياريال 4-4، ومايوركا وألميريا 2-2، ولاس بالماس مع قادش سلبياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يحسم وصافة الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.