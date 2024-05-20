برشلونة يحسم وصافة الدوري الإسباني

برشلونة يحسم وصافة الدوري الإسبانيحسم برشلونة وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه رايو فايكانو 3-0، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من "الليغا".

سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف بيدري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 72 و75.

ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، خلف ريال مدريد البطل، بفارق أربع نقاط عن جيرونا الذي حل ثالثاً برصيد 78 نقطة، فيما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 38 نقطة في المركز السادس عشر.

وسيواجه برشلونة، أتلتيك بلباو في الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني؛ حيث ستقام البطولة خلال يناير/كانون ثان المقبل.

وفي باقي مباريات الجولة، حسم ريال سوسيداد بطاقته إلى "يوروبا ليغ" بفوزه على ريال بيتيس 2-0، وأكتسح أوساسونا مضيفه أتلتيكو مدريد 4-1، وفاز أتلتيك بلباو على إشبيلية 2-صفر، وسيلتا فيغو على غرناطة 2-1، وتغلب جيرونا على بلنسية 3-1، وتعادل ريال مدريد وفياريال 4-4، ومايوركا وألميريا 2-2، ولاس بالماس مع قادش سلبياً.