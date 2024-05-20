المصري يهنئ الزمالك بالفوز ببطولة الكونفيدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه النادي المصري التهنئة لنادي الزمالك بعد فوز الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2022-2023 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

نشر المصري عبر حسابه على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي "مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، يهنئ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب وجماهيره، بالفوز بلقب البطولة الكونفدرالية الأفريقية".

حقق نادي الزمالك لقب الكونفدرالية وهي البطولة الأولي للقلعة البيضاء تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز.