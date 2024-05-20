نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من جوزيه جوميز بعد تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية كانت صعبة جدا، والفريق المنافس خلق لنا مشاكل عديدة في المباراتين.



وأضاف في المؤتمر الصحفي:" الزمالك استطاع الفوز لأنه بدأ المباراة بطريقة قوية جدًا، وكان بإمكان الفريق إحراز أهداف أكثر في الشوط الأول، والكرة الأفريقية تستحق التقدير بالنظر لمستوى المباراة النهائية".



وقال جوميز:" ارتبط بعقد مع الزمالك وأفكر حاليا في إعداد وتجهيز الفريق لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسعيد بتواجدي في تدريب الزمالك".



وأضاف قائلا:" أحترم فريق نهضة بركان ومدربه ولا أعلم سر حديثه عن التحكيم في مباراة اليوم ولا أستطيع التعليق على رأيه".



وأشاد المدير الفني للزمالك بجمهور الزمالك الذي قدم صورة رائعة في مباراة اليوم أمام نهضة بركان وكان عاملًا مهمًا في اللقاء.



وتابع جوميز:" نهدي اللقب لمحمد مدحت المعد البدني الراحل والذي كان أحد أفراد عائلتنا".



وعن منافس الزمالك المنتظر في مباراة السوبر الأفريقي قال المدير الفني:" أفضل أن أفوز لقب السوبر بغض النظر عن المنافس الذي سيواجهه في المباراة".



وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.



وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.