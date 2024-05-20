نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة حسين لبيب مع لاعبي الزمالك بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على الاحتفال مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بلقب الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان في مباراة إياب نهائي البطولة.



وأشاد الكابتن حسين لبيب رئيس النادي بالأداء الرجولي للاعبين ووجه لهم الشكر على الروح القتالية للفريق في مباراة اليوم وتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.



وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.



وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب بمجموع المباراتين.