نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر حمد: انبهرت بجماهير الزمالك أمام نهضة بركان.. والجميع كان يبحث عن الفوز بالكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب ياسر حمد، نجم نادي الزمالك ومنتخب فلسطين عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.



وقال ياسر حمد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعيد بفوز نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية".



وأضاف اللاعب الفلسطيني: "لاعبو نادي الزمالك كانوا في حالة تركيز كبيرة قبل مواجهة نهضة بركان، والجميع كان يبحث عن الفوز بالبطولة".



وأتم ياسر حمد تصريحاته قائلًا: "كانت هناك ضغوطات كبيرة قبل مواجهة نهضة بركان، وانبهرت بالأجواء في المباراة، والجماهير كانت الدرع بالنسبة لنا".



وتغلب نادي الزمالك على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.