نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد العتباني حكمًا لمباراة المصري وانبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق انبي ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويضم الطاقم كل من محمد العتباني حكمًا للساحة ومعه كل من محمد فاروق ورجب محمد كمساعدين، بالإضافة إلى محمود وفا حكمًا رابعًا، فيما يتولى السيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.

موعد مباراة المصري وإنبي بالدوري

وتنطلق صافرة هذه المباراة في الرابعة عصر الاثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وإنبي

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبرشبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى بعدما تجمد رصيده إلى 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 22مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا آخر.