نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي مقلقة والتشخيص النهائي في خلال 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن أحمد حمدي لاعب الفريق يحتاج لمزيد من الفحوصات من أجل إصدار التشخيص النهائي لإصابته التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان.

أضاف طبيب الزمالك في تصريحات عبر برنامج رقم 10 الذي يقدمه الاعلامي كريم رمزي: إصابة احمد حمدي مقلقة (ووقعته علي الارض معجبتنيش وخلال ٤٨ ساعة بالكتير إن شاء الله هنطلع تشخيص الإصابة بشكل رسمي).

وأوضح شيكابالا يحتاج لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته حيث يحتاج إلي ثلاث أسابيع للتعافي من الإصابة.

وأتم: أن مصطفي الزناري يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويسير بشكل جيد في تنفيذ بروتوكول العلاج للتعافي وقد يكون في حاجة إلي فترة زمنية تصل إلي عشر أيام حيث سيعود خلال فترة التوقف القادمة.