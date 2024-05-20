نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالملك: المثلوثي وزيزو من نجوم الكونفدرالية.. وهدف الجزيري في الذهاب وراء التتويج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية أمر جيد للغاية من أجل استعادة الألقاب والعودة لمنصات التتويج، مشيرًا إلى أنه جمهور القلعة البيضاء يستحق الاشادة على المؤازرة والدعم بقوة في المرحلة الحالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "حمزة المثلوثي وزيزو هم نجوم الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لكن الجمهور دائمًا كان رقم واحد في طريق التتويج باللقب، والزمالك كان الفريق الأفضل في البطولة منذ البداية بعد لقاء ارتا سولار وروح اللاعبين ورغبتهم في تحقيق المكسب حتى آخر دقيقة".

وأضاف: "النقطة الفاصلة في تتويج الزمالك كانت خلال الذهاب والشوط الثاني الذي سجل فيه الفريق هدفا، ومنذ بدء اللقاء اليوم كان هناك نصف ساعة شراسة هجومية من جانب لاعبي الزمالك وكاد الفريق ان يسجل اكثر من هدف، والفريق قدم مستوى طيب للغاية خلال المباراة، وأحمد حمدي كان من افضل اللاعبين حتى خروجه للاصابة".

وأكمل: "حمزة المثلوثي مع زيزو وأحمد حمدي حتى لحظة خروجه كانوا الافضل في اللقاء، لكن منحاز لـ حمزة المثلوثي لأنه طوال البطولة كان مستواه ثابت، ولعب بشكل قوي في الدفاع، والزمالك في حاجة لمراكز كثيرة في الموسم المقبل في الدفاع والوسط والهجوم".

وأتم: "جوميز له دور في شكل الزمالك فنيا، واصبح افضل كثيرا من الفترات السابقة، لكن الأمر أيضا بسبب وجود صفقات جيدة في وسط الملعب تحديدا، وبالتأكيد سيتم تدعيم الفريق بصفقات قوية المدرب سيكمل مسيرته مع الفريق الأبيض، ويجب أن يعلم الجهاز الفني اللاعبين الذين سيكملوا معه في الموسم المقبل".