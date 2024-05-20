نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا يوجه رسالة للاعب نهضة بركان بعد لقطته الرائعة في نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك، الشكر إلى ياسين البحيري لاعب نهضة بركان المغربي، وذلك بعد لقطته الشهيرة معه خلال مباراة الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

ونجح فريق الزمالك في التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بمجموع المباراتين بنتيجة هدفين لكل فريق، ولكن الزمالك استفاد بأحقية تسجيل الهدف خارج الديار.

تصريحات نبيل عماد دونجا

وقال دونجا عبر تصريحات تلفزيونية: أشكره بشدة بعد تصرفه الرائع وهذه كرة القدم حيث تكون المنافسة داخل الملعب والأهم الروح الرياضية بيت اللاعبين.

وعن إمكانية انضمامه للمعسكر المقبل لمنتخب مصر، أوضح دونجا: تمثيل منتخب مصر شرف عظيم لأي لاعب. سبق لي التدريب تحت قيادة حسام حسن بصفوف بيراميدز وأتمنى له التوفيق في مهمته.