نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: سعيد بتتويج الزمالك بالكونفدرالية.. وقولت للحاضرين الأبيض حسم اللقب بعد هدف حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن الجماهير كان لها دورا كبيرًا في دعم ومساندة اللاعبين من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية، مشيرا إلى أنه شاهد بنفسه تشجيع الجمهور للاعبين خلال لقاء نهضة بركان المغربي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "سعيد بتحقيق لقب الكونفدرالية، وأشكر الجماهير والإعلام وكل من ساند الزمالك لتحقيق اللقب واستعادة البطولات من جديد".

واضاف: "توقعت فوز الزمالك باللقب بمجرد تسجيل هدف واحد، وقولت للحاضرين معي في المباراة أن المباراة انتهت منذ الدقيقة 23 بعد تسجيل أحمد حمدي للهدف".

وواصل: "الحمد لله على تتويج الزمالك، وأتمنى استمرار حصد البطولات خلال الفترة المقبلة، وشكرًا للدعم الاعلامي والجماهيري الكبير".

وأتم: "بطولة الكونفدرالية ستجعل جوميز محبوبا من الجماهير، رغم أنه جعلنا على اعصابنا طوال اللقاء".