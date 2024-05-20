نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرعي: الزمالك لا يحصل على حقه إعلاميا.. والمثلوثي من أفضل المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض لا يحصل على المساندة الإعلامية التي يستحقها، مُشيرًا إلى أن حمزة المثلوثي، لاعب الفريق هو من أفضل المحترفين الذين انتقلوا إلى النادي.



وقال عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك لا يحصل على المساندة الإعلامية التي يستحقها، أو تشبه بمثل المساندة التي يحصل عليها النادي المنافس، الأهلي، وهو نادي كبير".



وأضاف: "استمتع بوجود يوسف إبراهيم أوباما في الزمالك، عناصر الخبرة تطمئنني، فلا يصح أن يكون الفريق بأكمله من الشباب أو من أصحاب الخبرات".



وتابع: "يوسف إبراهيم أوباما تحكم في سير لعب المباراة بعد نزوله إلى الملعب في مباراة نهضة بركان، بعد إصابة أحمد حمدي".



وأتم عصام مرعي تصريحاته قائلًا: "المثلوثي من أفضل اللاعبين المحترفين الذي انضموا إلى الزمالك، لقد أخلص كثيرًا للنادي، أنا أضعه في قائمة أفضل مدافعي الزمالك".