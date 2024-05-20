نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر السيد: الكونفدرالية ستحرر مجلس إدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن تتويج الأبيض بكأس الكونفدرالية الإفريقية سيحرر مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.



وقال نادر السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من تُوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية هم الجماهير ومجلس الإدارة ثم الجهاز الفني واللاعبين".



وأضاف: "هذه البطولة ستحرر مجلس إدارة الزمالك من الضغوطات، الإنجاز يعطيك أمل بأنك تسير في الطريق الصحيح".



وتابع: "تحدثت مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك بعد الهزيمة في نهائي كأس مصر، وقلت له بأن النادي يسير في الطريق الصحيح، وسيصل إلى ما يرغب فيه".



وأتم نادر السيد تصريحاته قائلًا: "عناصر الخبرات صنعوا الفارق مع الزمالك، المثلوثي وزيزو والجزيري وأوباما وعمر جابر، الجميع اجتهد، وأحمد فتوح كان جيدًا في الشوط الثاني".