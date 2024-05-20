نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: الزمالك سيصبح وحشا إذا حصل على نصف حقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض سيصبح وحشًا إذا حصل على نصف حقه، وذلك بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية الإفريقية.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نادي الزمالك أثبت أنه إذا حصل على نصف ما يستحقه سيكون وحشًا".



وأضاف: "لماذا لا يكون لديك وحشين في الكرة المصرية؟ أو 3 أو 4 وحوش، فهذا في صالح منتخب مصر".



وتابع: "التاريخ لن ينسى شيكابالا، كانت لديه بعض الأخطاء، لكنه كبر ونضج، وأصبح قائد عظيم، لماذا تهاجمونه دائمًا، هو قائد تاريخي للزمالك".



وأكمل: "شيكابالا يستحق احترام أكبر من الإعلام المصري الرياضي.. لا تنساقوا وراء مخططات أن يعتزل شيكابالا، هو يحتاج الدعم، واحترام أكبر".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "الإعلام يجب أن يعلم أنه عندما يتحدث عن قائد الزمالك فيعلم أن هذا المنصب يستحق الاحترام".