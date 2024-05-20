ميدو يشكر الرئيس السيسي بعد تهنئة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد التهنئة التي تقدم بها للأبيض، على فوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية.



وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم قيمة فوز الزمالك لشريحة كبيرة من المصريين، لذلك توجه برسالة للجماهير بعد الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية".



وأضاف: "رسالة الرئيس السيسي واضحة، وقيمتها كبيرة للكرة المصرية، لا يوجد شيء في العالم له تأثير مثل تأثير كرة القدم.. شكرًا لسيادة رئيس الجمهورية".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "الزمالك تم بناءه على الكفاح، إذا عاش أي نادي غيره ما عاشه الأبيض لكان انهار، الزمالك تعرض لضربات قاضية، لكنه استطاع الاستمرار".