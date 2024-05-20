حسام المندوة: واجهنا ظروفا صعبة وتحديات عديدة والكونفدرالية أصعب بطولة

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسام المندوة أمين صندوق نادي الزمالك، أن واجهنا ظروفا صعبة وتحديات عديدة، والكونفدرالية واحدة من أصعب البطولات نظرا لحصولنا عليها في تلك الظروف الصعبة التي تطارد النادي.

وقال أمين صندوق نادي الزمالك في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " جماهير الزمالك لديها حكمة وفكر رشيد وتدعم النادي في أصعب الظروف".

أضاف: "نعد الجمهور بحل مشاكل الزمالك في الفترة المقبلة وتصحيح أخطائنا أول بأول ونعلم أن الجمهور زعلان من حال الألعاب الأخرى لكننا نعدهم بتحسن فرق الصالات خلال الفترة المقبلة".

تابع: "سعيد بتهنئة النادي الأهلي لنا.. ونتمنى التوفيق لهم في البطولة الإفريقية ولكني أقول من الآن السوبر الإفريقي زملكاوي".