نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير للجدل من أسطورة الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن الجماهير كان لها دورا كبيرا في الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

تصريحات فاروق جعفر

وقال فاروق جعفر خلال تصريحات تلفزيونية: هذه البطولة جاءت في توقيت مثالي للغاية للبناء عليها لما هو قادم.

وأضاف: هتافات الجماهير التاريخية تمثل دافع كبير، وشعبية كرة القدم مؤخرا تراجعت وحان وقت عودتها من جديد.

وتابع، أن اللاعبين كانوا رجالا وتحملوا ضغوط شديدة، وأن المكسب كان أهم من الأداء في مثل هذه المواجهات وأن دكة بدلاء الزمالك ضعيفة.