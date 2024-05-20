نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد صبحي يعلن استمراره مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك، عن موافقته على تجديد عقده مع النادي الأبيض خلال الفترة المقبلة، عقب الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان.

وقال محمد صبحي عبر برنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "أنا تحت أمر نادي الزمالك في أي شئ خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "سأستمر مع الزمالك وتحت أمر النادي في أي شئ يطلبه مني بالطبع، ولن أرحل".

وأتم: "لدي طلب وحيد من جماهير نادي الزمالك وهو أن يساندوا وجميع اللاعبين، ويعلموا شئ واحد أن جميعنا نحب النادي جدا ومسعدين دائما لبذل كل مجهودنا من أجله".