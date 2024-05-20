نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الزمالك، سعادته الشديدة بفوز الفريق بلقب كأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي في إياب الدوري النهائي.

وقال روقا في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "ربنا كرمنا بالبطولة في وقت صعب ولكننا فوزنا بها بتوفيق الله ودعم الجماهير".

وتابع: "المباراة كانت صعبة جدا وهذا شئ طبيع، ولكن وصولنا إلى نهائي أي بطولة يعني ضرورة فوزنا بها في النهاية".

وأتم: "تعافيت من الإصابة التي كنت أعاني منها بشكل كامل، وسأعود إلى الملاعب قريبا جدا".