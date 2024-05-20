نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتحدى الأهلي.. تعليق مفاجئ من رئيس الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قادر على التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بغض النظر عن المنافسين الأخرين.

وتوج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية بعد الفوز على حساب نهضة بركان، بنتيجة هدف دون رد.

تصريحات حسين لبيب

وقال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية: الزمالك قادر على التتويج بالدوري هذا الموسم والبطولة مازالت في الملعب وسننافس حتى أخر جولة ببطولة الدوري الممتاز.

وتابع لبيب: شيكابالا أسطورة كروية داخل وخارج الملعب وله دور مع زملائه في فريق الزمالك.