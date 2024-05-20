هشام نصر: الفترة المقبلة سنبني الزمالك في مختلف الألعاب ليعود لمكانته المعهودة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن سعادته البالغة بفوز القلعة البيضاء وحصد لقب بطولة الكونفدرالية هذا الموسم.

أضاف نائب رئيس نادي الزمالك في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " الفترة المقبلة سنبني نادي الزمالك في مختلف الألعاب ليعود لمكانته المعهودة".

تابع:"جمهور الزمالك وفي ومخلص وهم الأبطال في لقاء الليلة. أكمل: " نوجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي ونتمنى أن تكون الروح الرياضية موجودة دائما.