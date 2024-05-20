نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة للمصري ضد إنبي بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على تشكيلة فريقه أمام إنبي بالجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، عمرو موسى ، حسين السيد ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، ايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري ، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد عبد الرحيم دغموم.

وتنطلق صافرة هذه المباراة في الرابعة عصر الاثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبرشبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى بعدما تجمد رصيده إلى 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 22مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا آخر.