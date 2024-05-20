نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا: تحية خاصة للمثلوثي.. وكنت أثق في فوز الزمالك على نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد السقا، الفنان المصري عن سعادته الكبيرة بتتويج الأبيض بكأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، مُشيدًا بالمستوى الذي يظهر به حمزة المثلوثي، نجم الأبيض مع الفريق.



وقال أحمد السقا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قلت لأحمد فتوح، لاعب الزمالك أن الجماهير لن تتنازل عن كأس الكونفدرالية هذا الموسم".



وأضاف: "منذ أول دقيقة وكانت لدي الثقة أن الفريق سيفوز بمباراة نهضة بركان، وشعرت أن الفريق يستقتل على المباراة".



وتابع: "سعيد بنادي الزمالك اليوم، وسعيد بحمزة المثلوثي الذي يستحق تحية خاصة.. تحية لحمزة المثلوثي الذي لعب في 3 مراكز مختلفة وأجاد فيهم جميعًا، ويحسب له ما قدمه للفريق، هو لاعب مكافح".



وأكمل: "لا خلاف على أحمد حمدي، الذي سجل الهدف، وكذلك أحمد سيد زيزو.. أما محمود عبد الرازق شيكابالا حبيبي، هو سيصنف في تاريخ الكرة المصرية".



وأتم أحمد السقا تصريحاته قائلًا: "لقد سبق لي التسجيل في شباك نادر السيد، والبعض لا يعرف ذلك، أما عصام مرعي فهو من أيقونيات النادي".