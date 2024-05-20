نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري ضد إنبي اليوم الأثنين بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق إنبي بالجولة الرابعة والعشرين ضمن منافسات الدوري.

موعد مباراة المصري وإنبي بالدوري

وتنطلق صافرة هذه المباراة في الرابعة عصر الاثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وإنبي

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبرشبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى بعدما تجمد رصيده إلى 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 22مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا آخر.