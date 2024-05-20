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أحمد جودة - القاهرة - حرص التونسي معين الشعباني، مدرب نهضة بركان المغربي، على تهنئة الزمالك المصري بالفوز بلقب الكونفيدرالية الإفريقية".

الشعباني يلوم الحظ والتحكيم على خسارة الكونفيدرالية

وتوج الزمالك باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد التغلب علي ضيفه المغربي (1-0) مساء الأحد، في إياب نهائي البطولة القارية.

كان لقاء الذهاب، الذي جرى الأحد الماضي بمدينة بركان المغربية، انتهى بفوز أصحاب الأرض (2-1)، ليتوج الزمالك باللقب مستفيدا من فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، التي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين.

وقال الشعباني، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن فريقه حاول كثيرا، لكن هناك "سوء حظ غريب" واجه لاعبيه، في مباراتي الذهاب والإياب.

وأضاف: "لا أريد الحديث عن التحكيم بشكل عام، وأتمني أن يتم مراجعة هذا الأمر، خاصة أننا، وهذا اعتقاد، كنا نستحق ضربة جزاء".

وأردف: "لاعبونا قدموا أداء جيدا طوال مشوار البطولة، وتخلى عنا التوفيق في مباراتي النهائي".