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أحمد جودة - القاهرة - أكد لوكاس فاسكيز، نجم ريال مدريد، رغبته في البقاء مع الفريق في الفترة المقبلة، حيث ينوي الاستمرار في صفوف الميرنجي.

نجم ريال مدريد يحسم مستقبله مع الملكي

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وفي تصريحاته بعد مباراة فياريال التي انتهت بالتعادل (4-4)، أعرب فاسكيز عن رغبته القوية في البقاء مع الفريق، مشيرًا إلى أن المفاوضات لتجديد عقده تسير بشكل جيد.

وعلى الرغم من أنه ليس لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، إلا أنه يعتبر لاعبًا مهمًا ورابحًا على مقاعد البدلاء في مركز الظهير الأيمن، خاصةً بديلًا لداني كارفاخال.

وقد تدرج فاسكيز في صفوف ناشئي ريال مدريد ليصل إلى الفريق الأول في صيف عام 2015، حيث حقق مع الميرنجي كافة الألقاب الممكنة محليًا وقاريًا.