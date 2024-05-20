‎6 لاعبين يرحلون عن برشلونة في نهاية الموسم

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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني سيودع سداسي الفريق الكتالوني بعد نهاية الموسم الحالي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الفوز على ضيفه رايو فاليكانو بثلاثة أهداف مقابل لا شىء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سداسي الفريق الكتالوني "كانسيلو وجواو فيليكس ورونالد أراوخو وألونسو ورافينيا وفيتور روكي"، قد يكون هذا هو موسهم الأخير مع البلوجرانا.

وخرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض هذا الموسم، حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وودع منافسات دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.