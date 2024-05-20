الرياضة

مباريات اليوم الاثنين 20 - 5 - 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الاثنين 20 - 5 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات ياتي ابرزها مواجهة المصري البورسعيدي ضد انبي فى الدوري المصري.

الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي vs إنبي – الساعة 4 عصرا على قناة 1 on time sport

المقاولون العرب vs فاركو – الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport

زد اف سي vs الاتحاد السكندري – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساليرنيتانا vs هيلاس فيرونا – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا vs يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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