نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الاثنين 20 - 5 - 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الاثنين 20 - 5 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات ياتي ابرزها مواجهة المصري البورسعيدي ضد انبي فى الدوري المصري.

الدوري المصري والقنوات الناقلة

المصري البورسعيدي vs إنبي – الساعة 4 عصرا على قناة 1 on time sport

المقاولون العرب vs فاركو – الساعة 7 مساء على قناة 2 on time sport

زد اف سي vs الاتحاد السكندري – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساليرنيتانا vs هيلاس فيرونا – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا vs يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1