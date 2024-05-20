نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم مصير معلول من التجديد بعد إصابته بوتر اكيليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي النادي الأهلي، موقف إدارة الفريق من ملف تجديد عقد النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق قبل فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتلقى مناصري الأهلي ضربة قاضية في الأيام الماضية، بعد إصابة معلول الصادمة خلال الدقائق الأولى من مواجهة الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تأكد إصابته بقطع في وتر اكيليس.

- تطورات تجديد عقد معلول

وقد شهد ملف تجديد عقد علي معلول مع الأهلي، مناقشات طويلة في الفترة الأخيرة بعد رفض اللاعب العرض المقدم من القلعة الحمراء بسبب تخفيض راتبه.

وأكد شوبير خلال برنامجه "مع شوبير" عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إدارة الأهلي حسمت قرارها النهائي تجاه علي معلول بعد إصابته الأخيرة".

وتابع:" الأهلى سيجدد تعاقده مع النجم التونسي، بعد الإجماع من كامل مجلس الإدارة، تقديرًا لمسيرة معلول الكبيرة مع القلعة الحمراء".

وتستعد كتيبة السويسري مارسيل كولر، لخوض إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، مساء السبت القادم الموافق 25 مايو الجاري، بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي بين الطرفين.

