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أحمد جودة - القاهرة - استبعد المنتخب البرازيلي حارس مرمى مانشستر سيتي، إيدرسون، من قائمة الفريق المشارك ببطولة كوبا أمريكا والتي ستنطلق في 20 من يونيو (حزيران) المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إصابته بكسر في عضمة الوجه.

ضربة موجعة لمنتخب البرازيل قبل كوبا أمريكا

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، "أن مدرب "راقصو السامبا"، دوريفال جونيور، استدعى رافائيل حارس مرمى ساو باولو بدلًا من إيدرسون، والذي كان سيشارك أساسيًا في البطولة القارية ولكن تأكد غيابه عنها.

وتعرّض إيدرسون (30 عامًا) لكسر في عظمة الوجه الثلاثاء الماضي إثر اصطدامه بمدافع توتنهام، الأرجنتيني كريستيان روميرو، خلال مواجهة الفريقين التي فاز فيها السيتي بهدفين دون رد.

وتعد هذه هي أول حالة إصابة يعاني منها المنتخب البرازيلي الذي سيبحث في الولايات المتحدة عن لقبه العاشر ببطولة كوبا أمريكا والإطاحة بالأرجنتين من عرشها، بعد تحقيقها لقب النسخة الماضية 2021 على حساب البرازيل في ملعب ماراكانا.

وبات أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، هو المرشح الأكبر لحراسة عرين البرازيل في البطولة القارية.