نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية أخيرة للاعبي المصري قبل مواجهة إنبي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه قبل التوجه إلي ملعب ستاد برج العرب استعدادا لمواجهة إنبي بالجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري وإنبي بالدوري

وتنطلق صافرة هذه المباراة في الرابعة عصر اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبرشبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

ترتيب المصري وإنبي بجدول الدوري

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى بعدما تجمد رصيده إلى 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 22مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 هدفًا آخر.

وفي المقابل يحتل فريق إنبي المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة جمعهم من 22مباراة، وحقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر في 8 لقاءات.

