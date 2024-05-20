الرياضة

علي معلول يخضع لجراحة ناجحة ويبدأ التأهيل بعد أسبوعين

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، إن علي معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.

علي معلول يخضع لجراحة ناجحة ويبدأ التأهيل بعد أسبوعين

وكان معلول قد غادر أمس أمام مضيفه الترجي التونسي بعد ٧ دقائق متأثرًا بالإصابة وحل زميله كريم فؤاد بديلًا له.

وتعادل الأهلي سلبيًا أول أمس السبت أمام مضيفه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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