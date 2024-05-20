نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي معلول يخضع لجراحة ناجحة ويبدأ التأهيل بعد أسبوعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين.

وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.

علي معلول يخضع لجراحة ناجحة ويبدأ التأهيل بعد أسبوعين

وكان معلول قد غادر مباراة الأهلي أمس أمام مضيفه الترجي التونسي بعد ٧ دقائق متأثرًا بالإصابة وحل زميله كريم فؤاد بديلًا له.

وتعادل الأهلي سلبيًا أول أمس السبت أمام مضيفه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

