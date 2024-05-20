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أحمد جودة - القاهرة - قلب بوكا جونيورز تأخره بهدفين إلى انتصار مثير خارج أرضه 4-2 على سنترال كوردوبا، اليوم الإثنين.

وكان يتعين على بوكا جونيورز تعويض خسارته في الجولة الأولى على يد أتلتيكو توكومان، ولكنه كان متأخرًا الأحد، 0-2، إلا أن الأوروغواياني ميغل مرنتيل سجل ثنائية وفعل إيثيكيل فرنانديز الشيء نفسه، ليفوز البوكا 4-2.

الدوري الأرجنتيني.. بوكا جونيورز يقلب الطاولة على كوردوبا

وتستكمل مواجهات الجولة الثانية مساء اليوم بـ4 مباريات أخرى، أبرزها سان لورنزو ضد لانوس وراسينغ كلوب أمام أرخنتينوس جونيورز، فيما تختتم الجولة مساء الثلاثاء بمواجهة مرتقبة بين فيليز سارسفيلد ونيويلز أولد بويز.