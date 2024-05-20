بعد الفوز بالدوري دون هزيمة.. لقبان جديدان في انتظار ليفركوزن

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ فريق باير ليفركوزن، الاستعداد لآخر مهمتين له خلال الموسم الحالي، اليوم الإثنين.

وأصبح ليفركوزن أول فريق ينهي الدوري الألماني "بوندسليغا" دون خسارة، كما أنه لم يخسر في الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا، حيث سيواجه أتالانتا الإيطالي الأربعاء المقبل، وكايزرسلاوترن السبت، في نهائي البطولتين.

لا يوجد فريق في أوروبا لم يخسر في أي بطولة على مدار الموسم منذ بداية إقامة المباريات القارية في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

بعد الفوز بالدوري دون هزيمة.. ليفركوزن يسعى لموسم تاريخي



وحتى الآن لم يخسر ليفركوزن في 51 مباراة متتالية، وهو بالفعل رقم قياسي أوروبي، وبينما يبدو أنه من غير المرجح تحقيق نفس الإنجاز في الموسم المقبل، يعمل رولفس بالفعل على تطوير الفريق الذي يدربه تشابي ألونسو للمباريات التي سيخوضها الفريق في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بشكله الجديد الذي سيشهد المزيد من المباريات.

وقال رولفس: "سنحاول إضفاء الحيوية على الفريق وصنع ديناميكية جديدة".

وأضاف: "ولكن ستظل غالبية البنية الأساسية كما هي، لذلك، بالتأكيد لن يكون هناك إعادة بناء بحجم العام الماضي".

وانضم غرانيت شاكا، فيكتور بونيفاس، أليخاندرو جريمالدو، وغوناس هوفمان في الصيف الماضي، وكانوا من العناصر الرئيسية في النجاحات التي حققها الفريق هذا الموسم.

وقال رولفس إن "نظرة النادي تغيرت خلال سلسلة انتصارات الفريق، وحضور ألونسو، الذي تولى تدريب الفريق في أكتوبر 2022

وقال: "تغير تصور ليفركوزن في أوروبا بشكل عام كنتيجة لما حدث هذا الموسم. لكنني لن أبالغ في تقييم الصفقات، لأننا تعاقدنا مع لاعبين في الصيف لم تكن لدينا القدرة على التعاقد معهم قبل 4 أعوام".

في الوقت نفسه، النجاح الكبير الذي حققه الفريق، جذب أنظار الأندية الكبرى لضم لاعبي ليفركوزن، لا سيما وأن جوناثان تاه وجيريمي فريمبونغ باتا مثار اهتمام الأندية الأخرى.

وقال رولفس: "الرغبة في التعاقد مع أي لاعب علامة على النجاح، لهذا السبب لا توجد مشكلة".