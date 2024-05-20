عاجل.. بديل علي معلول في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي

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أحمد جودة - القاهرة - لا صوت يعلو الآن فوق اياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا وهي التي يجد فيها النادي الاهلي نفسه محروًما من لاعبه الدولي التونسي علي معلول الذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

كولر يحدد بديل علي معلول في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي

وسبق وأن كشف طبيب النادي الأهلي عن تأكد اصابة معلول بقطع جزئي في وتر اكيلس وهو ما استدعى خروجه من مباراة الترجي التونسي بعد ٧ دقائق متأثرًا بالإصابة وحل زميله كريم فؤاد بديلًا له.

واستقر كولر على الدفع باللاعب كريم الدبيس في مركز الظهير الايسر خلال مباراة الاياب التي تقام يوم السبت القادم على ملعب إستاد القاهرة الدولي خاصًة أن كريم فؤاد يجيد الناحية الدفاعية والمارد الاحمر يحتاج لقوة هجومية كبيرة في تلك المواجهة.

وتعادل الأهلي سلبيًا أول أمس السبت أمام مضيفه الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.