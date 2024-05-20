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أحمد جودة - القاهرة -

اعتمدت إدارة النادي المصري تشكيل الجهاز الفني لأكاديمية قطاع الناشئين والمقدمة من عباس نور الدين المدير الفني للقطاع.

المصري يعلن عن تشكيل الجهاز الفني لأكاديمية قطاع الناشئين

هذا وتبدأ الأكاديمية عملها اعتبارًا من اليوم، حيث ستبدأ في تجهيز لاعبي القطاع مع مدربيهم حرصًا على المتابعة اليومية للاعبي القطاع وصقل مهاراتهم بالشكل اللائق خلال الفترة الصيفية.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للأكاديمية على النحو التالي:

المرحلة السنية 2011/2010: وائل الجبالي مدربًا، محمد خليفة مساعد مدرب.

مرحلة البراعم 2014/2013/2012: طارق مبروك مدربًا ( 2012 ) ، السيد متولي مدربًا ( 2013 ) ، هاني قطب مدربًا ( 2014 ) ، أحمد امين مساعد مدرب.

المرحلة التعليمية 2017/2016/2015: أحمد صلاح مدربًا ( 2015 ) ، السيد عبد اللطيف مدربًا ( 2016 ) ، عمرو عبد اللاه مدربًا ( 2017 ) ، أحمد شافع مدرب مساعد المرحلة التعليمية.

مدربي حراس المرمى: ابراهيم صبح، فارس البدري.

أخصائيي العلاج الطبيعي: محمد حبيشي، يحيى زكريا.

الجهاز الإداري: محمد مجدي عامر، عبد الغفار شاهين.

المسئول المالي: عادل فؤاد.

