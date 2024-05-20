نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي ولابورتا.. تأجيل الاجتماع الحاسم في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أُجل الاجتماع الحاسم بين رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، ومدرب الفريق تشافي هرنانديز، إلى ما بعد المباراة المقررة الأحد المقبل، على ملعب إشبيلية، لمناقشة استمرارية المدير الفني مع البارسا.

وكان لابورتا وتشافي عقدا اجتماعًا قصيرًا الأحد، في ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي، بعد دقائق من فوز البارسا على رايو فاييكانو 3-0، ليضمن الفريق "الكاتالوني" حسابيًا وصافة ترتيب الدوري الإسباني، إلا أنهما قررا الانتظار حتى انتهاء الموسم للحديث بشأن العام المقبل.

تشافي ولابورتا.. تأجيل الاجتماع الحاسم



وقال تشافي في تصريحات للصحافيين عقب المباراة، "إن "لابورتا اعتاد على المواجهة دائمًا"، موضحًا: "علينا التحدث بطريقة ما، ولكني هادئ، جمعني لقاء بديكو (المدير الرياضي)، وبرافا يوستي (نائب الرئيس)، ونقلا لي رسالة مطمأنة".



وما لم يحدث تغيير في الأيام المقبلة، فإن المؤشرات تفيد بأن تشافي لن يستمر في منصب مدرب برشلونة خلال الموسم المقبل، رغم أن رئيس النادي جدد الثقة فيه قبل ثلاثة أسابيع.