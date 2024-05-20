آلان شيرر يفاجئ نجم ريال مدريد قبل "يورو 2024"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم السابق، آلان شيرر، أن نجم ريال مدريد، جود بيلينغهام سيقود بلاده للفوز ببطولة أمم أوروبا.

ومنذ انتقاله لريال مدريد، حقق بيلينغهام مسيرة مميزة، حيث سجل 19 هدفًا في 27 مباراة وساعد فريقه في التتويج بلقب الدوري الإسباني.



كما سجل 4 أهداف وصنع أربعة مع اقتراب ريال مدريد من التتويج بلقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه بروسيا دورتموند في نهائي البطولة مطلع الشهر المقبل.

آلان شيرر: بيلينجهام سيقود إنجلترا نحو لقب "يورو 2024"

وبعد المباراة النهائية لدوري الأبطال، سينضم بيلينغهام (20 عامًا) إلى المنتخب الإنجليزي، بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت، حيث يهدف المنتخب الإنجليزي للتتويج بلقب البطولة التي تقام في ألمانيا.

ويعتقد شيرر أن بيلينغهام يمكنه أن يكون اللاعب الذي سيساعد المنتخب الإنجليزي للتتويج باللقب.

وقال شيرر لوكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا": "يمكنه أن يكون العامل الحاسم عندما تنظر لما حققه".



وأضاف: "أرقامه هذا الموسم مع الريال، أهدافه وصناعته للأهداف، ما حققه هذا الموسم ليس بالأمر السهل على الإطلاق".



وأردف: "عندما تفكر في الذهاب إلى الريال واللعب في هذا الملعب، والضغط الذي تتعرض له وأنت شاب صغير، فيجب عليك أن تستغل هذا كميزة".



وأكد: "لا شك أن اللعب مع المنتخب الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا لن يزعجه، يمكنك أن تدرك مدى اتزانه، سيلعب دورًا كبيرًا فيما سيحققه المنتخب الإنجليزي في البطولة".



ومع تألق بيلينغهام في أوروبا، وتحطيم هاري كين للأرقام القياسية في بايرن، وقيام فيل فودين بمساعدة مانشستر سيتي على التتويج بالثنائية المحلية، وتألق بوكايو ساكا مع آرسنال، فإن ساوثغيت يملك واحدًا من أفضل الفرق المشاركة في "يورو 2024".

ويعتقد شيرر أن إنجلترا لو لديها فرصة واحدة للتتويج بلقب كبير، ستكون خلال هذا العام.

وقال: "أعتقد أن حظوظ إنجلترا للتتويج باللقب ستكون كبيرة للغاية عن ذي قبل، خاصة مع المهاجمين الستة الذين نمتلكهم".



وأضاف: "بالتأكيد، لدينا فرصة كبيرة للتتويج باللقب، مر وقت طويل على تتويجنا بلقب، في النسخة السابقة كنا قريبين من التتويج باللقب على ملعب ويمبلي ولكننا خسرنا بركلات الترجيح أمام المنتخب الإيطالي".



وأكد: "هذه فرصة لهذا الجيل من اللاعبين لكتابة أسمائهم في التاريخ وأن يكونوا عظماء مثل جيل عام 1966".