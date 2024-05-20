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أحمد جودة - القاهرة - اختار محمد أبوتريكة لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر ومحلل قنوات بي ان سبورت القطرية التشكيل المثالي لبطولة الدوري الانجليزي موسم 2023-2024 وهي التي اسدل الستار على فعالياتها يوم أمس الاحد.

وتوج المان سيتي باللقب على حساب فريق نادي أرسنال بفارق نقطتين بعد أن عبر رجال جوارديولا عقبة وست هام يونايتد بنتيجة 3-1 فيما تخطي الجانرز نادي ايفرتون بنتيجة 2-1 لكن الفوز لم يكن كافيًا لرجال ارتيتا من اجل حرمان جوارديولا من اللقب الرابع تواليًا.

اختيارات محمد أبو تريكة لـ تشكيلة الموسم في البريميرليج لموسم 2023 / 24

وجاءت اختيارات ابوتريكة وفق ما يلي:-