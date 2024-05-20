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أحمد جودة - القاهرة - نجح مدرب فريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، في كتابة اسمه بقائمة أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد قيادته لفريقه للتتويج باللقب العاشر في تاريخه في الموسم الحالي 2023 -2024، والرابع له على التوالي، في إنجاز تاريخي لم يسبق لأي ناد أن حققه في "البريمييرليغ".

آخرهم البريميرليج.. 17 لقبًا يلخص مسيرة بيب جوارديولا مع السيتي



ومنذ انضمام غوارديولا (53 عامًا) إلى مانشستر سيتي في يوليو (حزيران) 2016، حقق المدرب الإسباني لقب الدوري 6 مرات في 7 مواسم، بداية من موسم 2017 – 2018 حتى الموسم الجاري، ولم يكسر السلسلة سوى نادي ليفربول موسم 2019 – 2020.

وأرتقى غوارديولا إلى المركز الثاني في قائمة أكثر المدربين تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويًا مع أسطورة ليفربول الراحل بوب بيزلي وكلاهما حقق اللقب 6 مرات، في حين يتصدر السير أليس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد القائمة برصيد 13 لقبًا.

وضمت قائمة إنجازات غوارديولا مع السيتي منذ انضمامه للفريق حتى الآن 17 لقبًا “ الدوري الإنجليزي الممتاز” (6)، ودوري أبطال أوروبا(1)، وكأس العالم للأندية (1)، وكأس السوبر الأوروبي(1)، وكأس الاتحاد الإنجليزي (2)، وكأس رابطة المحترفين (4)، والدرع الخيرية (2).

ولا تزال طموحات غوارديولا مع مانشستر سيتي مستمرة في ظل ارتباطه بعقد مستمر لنهاية الموسم المقبل، وهو ما ينبئ بمزيد من الألقاب والإنجازات الفترة المقبلة، سواء في الموسم الجاري أو المقبل على الأقل.

وقد تكون كأس الاتحاد الإنجليزي الهدف المقبل للمدرب الإسباني، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد في المباراة النهائية المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو (أيار) الجاري، على إستاد ويمبلي، في أخر بطولات الموسم الكروي الجاري.

وعبر غوارديولا عن تطلعه لمساعدة مانشستر سيتي على صنع المزيد من الإنجازات في التاريخ الكروي الإنجليزي، بداية من كأس الاتحاد.

وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي“فزنا بأربع بطولات متتالية، ما القادم؟ كأس الاتحاد.. لا يوجد فريق فاز بالدوري وكأس الاتحاد عامين متتاليين”.

وأوضح "لم يكن هناك أفضل منا في الدوري، من حيث الأرقام، والأهداف، والنقاط، والفوز باللقب الرابع على التوالي".

وأضاف "إذا سألت من قبل عن إمكانية الفوز بست من سبع بطولات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسأقول إنه مستحيل، لقد قمنا بشيء لا يصدق.”

