نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة انبي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق أمام نظيره إنبي بالجولة الرابعة والعشرين.

وضمت التشكيلة الأساسية كلًا من

عصام ثروت لحراسة المرمى

كريم العراقي ، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد لخط الدفاع

معتز زدام، امادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

ميدو جابر، سمير فكري ، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي

رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، محمد طارق ، عمرو موسى، اسلام عطية، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، صلاح محسن والناشئ أحمد شرف.

محمد العتباني حكمًا لمباراة المصري وانبي

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: محمد العتباني حكمًا للساحة ومعه كل من محمد فاروق ورجب محمد كمساعدين، بالإضافة إلى محمود وفا حكمًا رابعًا، فيما يتولى السيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.

موعد مباراة المصري وإنبي بالدوري

وتنطلق صافرة هذه المباراة في الرابعة عصر اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبرشبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

