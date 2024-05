نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء العد التنازلي لدورة باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت اللجنة الباراليمبية الدولية فيلمًا ترويجيًا بمناسبة بدء العد التنازلي لانطلاق دورة ألعاب باريس؛ المرتقب بعد 100 يوم بالعاصمة الفرنسية، محتفية بـ "التفاني والقدرة التنافسية" للرياضيين المشاركين عبر أغنية بول مكارتني (We all stand together) كموسيقى تصويرية.

يتناول الفيلم الصور النمطية الرومانسية لما يعتقد البعض أنه يمثل الألعاب الباراليمبية مقابل واقع الرياضة عالية الأداء.

وتعود أغنية بول مكارتني أو "نحن جميعا نقف معا" (We all stand together) لعام 1984 وهي الموسيقى التصويرية لفيلم (The Paralympic Dream) أو "الحلم الباراليمبي"، الذي يتسم بمشاهد من الرسوم المتحركة على غرار الفيديو الموسيقي الأصلي، وقد تم إطلاقه مع بقاء 100 على بدء دورة باريس الباراليمبية.

وصرح كريج سبنس مدير الاتصالات باللجنة الباراليمبية الدولية: "لقد صنعنا هذا الفيلم بهدف أن تجذب دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 مشاهدات تلفزيونية قياسية وحشودا هائلة من المتفرجين. سيستخدم أصحاب حقوق الإعلام والمنظمات ذات العضوية في اللجنة الباراليمبية الدولية هذا الفيلم لإشراك جماهير جديدة في الألعاب البارالمبية المذهلة والتاريخية هذا الصيف".

ويشار إلى أن هذا الفيلم الترويجي متوفر بتسع لغات ويحظى بنسخة صوتية وأخرى مترجمة. (إفي)