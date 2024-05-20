نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. توتو ميركاتو: روما يستعد للحفاظ على لورينتي وتوتو سبورت تكشف موقف موتا من تدريب ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 20-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت ابرز عناوين الصحف الاوروبية اليوم وفق ما يلي:-

توتو ميركاتو: روما يستعد للحفاظ على لورينتي

كشفت تقارير صحافية أن نادي ​روما​ يخطط للحفاظ على خدمات المدافع الاسباني ​دييغو لورنتي​.

لورينتي يلعب حاليا في صفوف روما على سبيل الاعارة قادما من ليدز يونايتد الانكليزي لموسم واحد.

وأشارت التقارير إلى أنّ روما لديه الأحقية في شراء بطاقة اللاعب مقابل 5 ملايين يورو فقط.

ويعتبر لورينتي من المدافعين المميزين في صفوف روما في الموسمين الماضيين.

يذكر ان روما حسم المركز السادس في الدوري الأوروبي بعد الفوز على حساب جنوى 1-0 في الجولة الـ37 من الكالتشيو.

موتا لا ينوي تدريب ميلان في الموسم المقبل

كشفت تقارير صحافية عن موقف مدرب فريق ​بولونيا​ الإيطالي، ​تياغو موتا​، من الانضمام إلى نادي ​ميلان​ كمدرب جديدفي الموسم المقبل خلفا للمدرب ستيفانو بيولي.

وفي هذا الاطار، ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن الروسونيري كان في محادثات مستمرة مع موتا من أجل إقناعه بالقدوم إلى ميلان وتسلم قيادة الفريق. وأوضحت، في المقابل، ام المدرب الإيطالي أبلغ النادي بأن لديه خططا اخرى بالنسبة لمستقبله القريب، وبالتالي هو لا ينوي ابدا تولي تدريب ميلان خلال الموسم المقبل.

يذكر ان موتا تمكن من قيادة فريقه إلى دوري ابطال اوروبا في الموسم المقبل.