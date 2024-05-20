نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصير محمد صلاح مع ليفربول بعد رحيل يورجن كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب جماهير كرة القدم في الفترة الحالية، مصير النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد رحيل الألماني يورجن كلوب عن قيادة الريدز.

ويحظى صلاح في المواسم الأخيرة باهتمام العديد من أندية أوروبا وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، وكبار الدوري السعودي لضمه هذا الصيف.

- مصير صلاح من الرحيل عن ليفربول

وفجرت صحيفة «تايمز» الإنجليزية، مفاجأة عن خطط صلاح في الفترة القادمة من الرحيل عن قلعة أنفيلد، حيث أكدت أن إدارة ليفربول تدرك جيدا قيمة وجود صلاح مع الفريق في الفترة القادمة.

وتابعت، إلى نية الفريق الإنجليزي في تمديد عقد محمد صلاح نهاية الموسم المقبل، رغم كل ما يتردد بشأن رحيله إلى دوري روشن.

وأختتمت الصحيفة قي تقريرها، أن المدير الفني الجديد آرني سلوت، المدير الفني الجديد للفريق، يرغب في تواجد محمد صلاح مع الفريق، حيث سيبدأ

ريتشارد هيوز، المدير الرياضي للفريق، فتح ملف التجديد والمفاوضات مع محمد صلاح، قبل انتهاء عقده في صيف عام 2025.

