نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل انبي لمباراة المصري البورسعيدي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن سيد ياسين المدير الفني لفريق انبي عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق أمام المصري بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

تعرف على تشكيل انبي لمباراة المصري

وضمت التشكيلة الأساسية كل من بودي سمير لحراسة المرمى، علي فوزي ، أحمد كالوشا ، أحمد صبيحة ، محمد حمدي لخط الظهر، مودي ناصر ، أحمد العجوز، سيف الخشاب كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، رفيق كابو ، مصطفى دويدار كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد اوفا.

فيما ضمت قائمة البدلاء رضا السيد، فتحي السيد، صلاح زايد، مصطفى شكشك، أحمد يوسف، أحمد جمال، يوسف لبيب، يوسف عادل، محمد النحاس.

وتنطلق صافرة هذه المباراة في الرابعة عصر اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبرشبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: محمد العتباني حكمًا للساحة ومعه كل من محمد فاروق ورجب محمد كمساعدين، بالإضافة إلى محمود وفا حكمًا رابعًا، فيما يتولى السيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.

