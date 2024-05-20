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أحمد جودة - القاهرة - حدد النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي يلعب لصفوف نادي ميلان الإيطالي، موعد انتقاله المحتمل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

نجم ميلان يكشف موعد انتقاله لدوري روشن

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن بن ناصر متأثر بشكل كبير بالثقافة العربية، وقد أعلن بشكل متكرر رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي في المستقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن اللاعب الجزائري يخطط للمشاركة في موسمين آخرين في الدوريات الأوروبية، قبل النظر في الانتقال إلى السعودية.

وأوضحت أن هناك احتمالية لتغيير خطط بن ناصر بشأن موعد انتقاله إلى الدوري السعودي، وذلك استنادًا إلى العروض التي سيتلقاها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أندية الدوري السعودي بخدمات بن ناصر، خاصة مع وجود شرط جزائي في عقده مع نادي ميلان يبلغ 50 مليون يورو.