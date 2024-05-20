نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم تجديد عقد لاعبه.. والإعلان الرسمي قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي ريال مدريد، من خطوة الإعلان عن تمديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك في الفترة المقبلة.

ريال مدريد يحسم تمديد عقد فاسكيز

أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو بإن نادي ريال مدريد حسم ملف تجديد عقد لاعبه لوكاس فاسكيز.

وأشار رومانو إلى أن الإعلان عن تجديد عقد لوكاس فاسكيز بات وشيكًا، في الأيام القليلة المقبلة.

ويرتبط فاسكيز بعقدٍ ساري مع ريال مدريد حتى 30 يونيو المقبل، ومن المنتظر أن يعلن النادي المدريدي عن بقاء اللاعب فترة أخرى.

وخاض فاسكيز 36 مباراة رفقة ريال مدريد في الموسم الجاري بمختلف البطولات، وسجل 3 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه.